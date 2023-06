Cet été, les chaussures dévoilent les orteils

Avec les températures qui remontent, la plupart d’entre nous vivent pieds nus et laissent respirer leurs pieds . Cet été pourtant, ce ne sont pas les sandales et les tongs qui se retrouvent sur le devant de la scène, mais les ballerines transparentes. Car oui, après les robes et les jupes translucides , place aux chaussures où les orteils sont couverts tout en étant visibles.

En mesh (une sorte de tulle très fin) ou en résille, ce sont les modèles en blanc et en noir qui rencontrent le plus de succès auprès des influenceuses et sont déjà en rupture de stock, mais il en existe de plusieurs autres couleurs, comme le beige, le rose ou le bleu, recouverts de strass ou non.