Etat civil: Cet été, les députés espagnols se pencheront sur l’autodétermination du genre

État civil : Cet été, les députés espagnols se pencheront sur l’autodétermination du genre

Le projet de loi permettrait dès 16 ans à une personne de faire changer son nom et son genre sur ses papiers d’identité, sur simple demande. Un juge vient de donner gain de cause à un enfant en Galice.

«Nous sommes une fois de plus à l’avant-garde et une référence internationale dans la défense des droits des personnes LGBT+, en particulier ceux des personnes transgenres», a affirmé la ministre espagnole de l’Égalité, Irene Montero.

Actuellement, un tel changement à l’état civil pour les personnes majeures nécessite un rapport médical et un traitement hormonal d’au moins deux ans. Pour les mineurs, un juge peut donner son feu vert au cas par cas depuis 2019. Un enfant de 8 ans vient d’ailleurs d’obtenir gain de cause en Galice, a annoncé la justice lundi.

Le projet de loi sera présenté au Parlement «avant la pause estivale», a annoncé la ministre de l’Égalité, Irene Montero, après l’adoption en Conseil des ministres d’une version définitive du texte, dont une première mouture avait été présentée il y a un an. «Nous sommes une fois de plus à l’avant-garde et une référence internationale dans la défense des droits des personnes LGBT+, en particulier ceux des personnes transgenres», a-t-elle affirmé, à quelques jours du début des festivités, à Madrid, de la Semaine des fiertés.