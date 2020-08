il y a 21min

Habillement

Cet été on porte du chanvre

Avec un meilleur bilan écologique que les autres textiles, une faible consommation d'eau et un grand confort au porter : les fans de mode qui se préoccupent de l'environnement portent désormais des vêtements en chanvre.

de Stephanie Sigrist

1 / 5 Fibres naturelles : Le bilan écologique des fibres naturelles comme le chanvre ou le lin est nettement meilleur que celui du coton. iStock Fibre de chanvre : La structure de la fibre de chanvre est similaire à celle du coton, mais sa culture est beaucoup plus respectueuse de l'environnement. iStock Culture : Comparé au coton, les besoins en eau du chanvre sont d'environ 1/4 et dans la plupart des cas les plants de chanvre n'ont pas besoin d'être protégés contre les parasites par des pesticides. iStock

Au lieu de foncer tête baissée à la chasse aux bonnes affaires, les acheteurs de vêtements écologiques doivent se poser quelques questions avant de prendre leurs décisions d'achat. Un point important à vérifier est dans quel matériau le vêtement est fait. La majorité des vêtements de la « Fast Fashion » sont fabriqués en coton, dont la culture et la production ont des conséquences dévastatrices pour l'environnement. En moyenne mondiale, 11’000 L d'eau sont nécessaires pour produire 1 kg de coton dont les zones de culture sont souvent situées dans des pays où l'eau potable est rare. De plus, le coton est principalement cultivé en monoculture, entraînant un appauvrissement nutritif des sols et une vulnérabilité accrue aux parasites. Ces derniers sont combattus avec des pesticides qui s'infiltrent dans la nappe phréatique nuisant ainsi considérablement à la qualité de l'eau des régions concernées. À cela s'ajoutent les moyens de transport longs et énergivores : la matière première doit d’abord être transportée vers les pays où les tissus et les vêtements sont produits, puis la majorité des produits finis sont vendus dans d'autres parties du monde.

Le bilan écologique des fibres naturelles comme le chanvre ou le lin est nettement meilleur que celui du coton. Le chanvre est utilisé par l'Homme depuis des milliers d'années. Cette variété de plantes est presque plus exploitable que toutes les autres. La structure de la fibre de chanvre est similaire à celle du coton, mais sa culture est beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Les plants de chanvre poussent rapidement et atteignent le stade de la récolte en un peu moins de 100 jours. Les besoins en eau du chanvre représentent environ 1/4 de celui du coton et, dans la plupart des cas, les plants de chanvre n'ont pas besoin d'être protégés contre les parasites avec des pesticides.

Les textiles en fibres de chanvre sont résistants et durent longtemps

Les textiles issus de la culture biologique sont plus doux au porter que les autres. Les personnes allergiques et celles à la peau sensible tolèrent beaucoup mieux les vêtements en chanvre que les vêtements fabriqués à partir d'autres matières premières. Ceux qui transpirent beaucoup peuvent éviter les irritations cutanées grâce aux vêtements en chanvre : les fibres absorbent rapidement la sueur sans que le tissu ne colle à la peau. Les vêtements en chanvre peuvent absorber jusqu'à 30% de l'humidité quand ils sont portés. Même les jours de grande chaleur, pratiquement aucune odeur ne s’en dégage. Ils sont très faciles à entretenir, sont plus solides et plus résistants à la déchirure que les autres tissus et doivent donc être remplacés moins souvent.