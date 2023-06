Bienne (BE): On pourra siroter une bière plus longtemps en terrasse

«P’tite bière ou bien?» Cet été, on pourra la boire plus longtemps en terrasse si on la commande à Bienne (BE). Pour contribuer à l’attractivité du centre-ville pendant la période estivale, les horaires des terrasses extérieures seront en effet prolongés jusqu’à 1h30 (au lieu de 0h30 actuellement) les vendredis et samedis des mois de juillet et d’août.