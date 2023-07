À Renens, des activités seront gratuites pour les jeunes cet été

«Les données récentes sur la santé physique, mentale et sociale des jeunes m’inquiètent en tant que professionnel de la santé, mais cette tendance n’est pas nouvelle et il faut maintenant passer à l’action sans attendre qu’un jeune aille mal et se présente en consultation. SPARK est un projet qui a pour buts de (re)connecter les jeunes entre eux – surtout les plus isolés et les plus sédentaires – afin de les faire bouger, se divertir et les inspirer lors d’activités non compétitives et inclusives afin qu’ils optent pour un mode de vie plus sain et actif», détaille le Dr Stéphane Tercier, responsable du projet.