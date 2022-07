Football féminin: Cet Euro s’annonce comme celui de tous les records

Les Anglaises espèrent briller devant un public attendu très nombreux. AFP

«C’est le plus grand événement exclusivement féminin de ­l’histoire du continent!». La ­modératrice de la conférence de presse d’ouverture du championnat d’Europe anglais ne s’est pas embarrassée de faux-semblants, dans les entrailles d’Old Trafford, où se jouera le match d’ouverture entre ­l’Angleterre et l’Autriche. Les chiffres parlent en sa faveur: plus d’un demi-million de billets ont trouvé preneur, dont 74’000 pour aujourd’hui et 89’000 en vue de la finale du 31 juillet, à Wembley.

«On est fiers d’organiser ce tournoi. On va essayer de battre tous les records et d’en faire un événement iconique, a appuyé Sue Campbell, baronne de Loughborough et responsable du foot féminin auprès de la Football Association anglaise. Le but, c’est d’amener ce sport à l’échelon supérieur. Je suis sûre que les spectateurs vont adorer et on veut que, grâce à ce tournoi, toutes les petites filles se rendent compte qu’elles peuvent faire du foot, à l’école comme en club.»

«On a vendu 517’000 billets, un jour avant le match d’ouverture. Qui aurait bien pu y croire pour un tournoi ­féminin?» Nadine Kessler, cheffe du football féminin à l’UEFA et championne d’Europe 2013

L’Angleterre est devenue «the place to be» pour les footballeuses. Le déclic a eu lieu un jour de 2019, lorsque la demi-­finale du Mondial entre Anglaises et Américaines a attiré 11,7 millions de téléspectateurs sur la BBC. Aujourd’hui, le sponsor titre de la Women’s Super League, une grande banque, débourse 10 millions de francs par saison pour lui donner son nom. Sky, le diffuseur, en lâche 9 pour les droits télé. Le cercle vertueux était lancé.

Il faudrait un miracle pour la Suisse

Les Suissesses, qui entreront en lice samedi, à 18 h, face au Portugal, doivent éviter de regarder le classement des nations de la FIFA, sous peine d’être victimes de vertige... Leurs deux autres adversaires dans le groupe C de cet Euro 2022 ne sont autres que la Suède et les Pays-Bas, matricules Nos 2 et 4 de la hiérarchie planétaire. Autant dire qu’il faudra un exploit, un miracle, voire les deux pour réussir à passer le cap de la phase de poules.

Seules les deux meilleures formations du groupe seront qualifiées pour les quarts de finale. La Suisse n’a donc pas le choix: elle devra impérativement gagner son 1er match à Leigh (entre Liverpool et Manchester). Elle aura presque les faveurs de la cote. Les Portugaises ont en effet été repêchées, à la suite de ­l’exclusion de la Russie.