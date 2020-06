Fakear

Cet ex-Vaudois a accéléré le tempo en retournant à Paris

Avec son quatrième album qui sort vendredi 26 juin 2020, le producteur français délaisse l’electro-chill qui a fait son succès au profit de sonorités techno et house.

Les fans de la première heure seront surpris en écoutant «Everything Will Grow Again». Fakear se montre sous un jour nouveau, plus house et techno, dans la lignée des titres de Floating Points, Bonobo, Amon Tobin ou Mount Kimbie. «Ce sont mes maîtres Jedi et mes premières inspirations», résume le Français qui a vécu pendant plusieurs années à Mathod (VD).