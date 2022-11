Tendance jusqu’au bout des ongles: Cet hiver, ça déchire grave, côté ongles!

Halloween, c’est fini! On remballe les ongles chauve-souris au vernis orange et noir et les griffes sanguinolentes pour laisser officiellement place aux festivités de l’avent et à ses tendances hivernales en matière d’ongles. Vous vous retrouvez avec un gros point d’interrogation au-dessus de la tête? Nous allons guider votre choix et vous présenter trois tendances qui en mettent plein la vue… bien plus que du simple vernis doré à paillettes.

1. Ongles en strass, la maturité en plus

Fêtes de Noël, apéros ou dîners chics: les occasions ne manquent pas pour exhiber des ongles en strass durant la période de l’avent. À condition de ne pas finir par ressembler à une gamine qui vient de faire du bricolage. Cette saison, on mise donc sur la version mature et on fait preuve de sobriété, que ce soit en termes de quantité de strass appliqués (placé individuellement et au hasard, l’effet sera plus sympa) …

… ou dans le choix des couleurs (le vert foncé rappelle l’émeraude, tandis que le rose fait plutôt penser au distributeur de boules de chewing-gum).

2. Les ongles façon BD

Mature ou ludique: les ongles façon BD sont LA tendance phare du moment sur les réseaux sociaux et s’adressent à toutes celles qui aiment se faire remarquer. En dehors de la couleur, ils se distinguent par les reflets de lumière et d’ombre peints et par l’épaisse bordure noire – difficile de faire moins discret!

À moins d’être tatoueuse ou chirurgienne, ce look n’est toutefois pas facile à réaliser soi-même. Mieux vaut se rendre au studio à ongles et faire appel à un(e) professionnel(le) qui n’a pas la tremblotte.

3. Paillettes cachées

Si vous êtes plutôt du genre à vouloir faire dans la discrétion, alors les «hidden glitter nails» («ongles à paillettes cachées», en français) sont faits pour vous! Pourquoi «cachées»? Parce qu’elles ne sont visibles que lorsque le dessous des ongles est exposé.

Pour que cela fonctionne, on va coller des ongles transparents sur lesquels on applique, dans un premier temps, un vernis à paillettes que l’on vient par la suite recouvrir d’un vernis de la couleur de son choix, ce qui créera la surprise sous les ongles.