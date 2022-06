Aviation : Cet hiver, Cointrin a récupéré plus vite que Zurich et Bâle

Si le nombre de passagers est resté de près de moitié inférieur au niveau d’avant la pandémie, les affaires reprennent gentiment mais sûrement dans les aéroports suisses.

Selon les chiffres des mois d’hiver, l’aéroport de Genève a repris des couleurs plus rapidement que ceux de Zurich et de Bâle.

Après la levée des mesures anti-Covid un peu partout en Europe et dans le monde, les chiffres de croissance publiés dans certains secteurs ont de quoi donner le tournis, avec des progressions à trois chiffres sur un an. Dans un bilan portant sur le trafic aérien entre novembre dernier et avril, la Ligue suisse pour l’organisation rationnelle du trafic (Litra) n’est pas dupe. «Les pures comparaisons quantitatives par rapport à l’année précédente ne sont pas toujours parlantes», rappelle-t-elle jeudi dans un communiqué.