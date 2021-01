Team chic

Sur Instagram, certaines fashionistas choisissent leurs doudounes dans des tons nude et les accompagnent de pièces dans des teintes claires également. C’est le cas de l’influenceuse italienne Chiara Ferragni et son modèle long avec un col en fourrure.

Team sport

Les modeuses qui préfèrent un look plus sportif pour accompagner leurs doudounes l’ont bien compris, il ne suffit pas d’acheter sa veste dans un magasin de sport ou de la choisir dans une couleur en particulier. C’est un tout qu’on adopte, comme le démontre la New-Yorkaise Rae Hersey: leggings, bonnet et sweat court sur une doudoune ouverte.

Idem pour l’actrice Shay Mitchell, qui allie confort et style dans un training gris, des sneakers et une doudoune kaki. Les détails qui font la différence: sa veste est ceinturée et ses baskets sont bien blanches, ce qui donne un look plus travaillé qu’un simple «j’ai enfilé les premiers vêtements que j’ai trouvés».