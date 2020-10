Baptême de choc à Chypre : «Cet homme a ruiné un jour qui devait être merveilleux»

Une mère poursuit un prêtre pour manipulation brutale de son bébé. Malgré les pleurs du bambin, l’homme de foi le plonge avec véhémence dans l’eau provoquant contusions et état de choc.

Le prêtre s’est dit triste de la tournure des événements après publication de la vidéo sur les réseaux sociaux et a clamé n’avoir eu aucune intention de blesser. Pour sa défense, il a expliqué que le bébé lui glissait des mains à cause de l’onction d’huile, et que si l’enfant pleurait, il finissait les submersions plus rapidement pour les rendre moins pénibles.