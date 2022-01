Fribourg : Cet homme est porté disparu

Monsieur Bernard O. n’a pas été revu depuis dimanche, aux environs de 14h. La police demande l’aide de la population.

Son signalement est le suivant: il mesure 175 cm, est de corpulence moyenne et a les cheveux noir et gris. Il est vêtu d’une veste noire en cuir, d’un jeans bleu et de chaussures noires. Il s’exprime en français.