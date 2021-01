Aujourd’hui, Ronnie Kessel ne se souvient plus exactement à quand remonte sa passion pour Ferrari et pour cause: le trentenaire a grandi avec la marque dès le berceau. Son père était non seulement pilote de Formule 1, mais également un concessionnaire réputé des bolides rouges de Maranello dans les années 1980. En revanche, Ronnie se souvient encore très bien de son premier tour en Ferrari. «C’était au début des années 1990, à bord d’une F40. J’étais encore tellement petit que je ne voyais pas à travers la vitre. Mais je me souviens encore très bien de l’étrange sensation d’être plaqué dans le siège dans les virages et à l’accélération», raconte-t-il. Il n’est donc pas étonnant que la F40 fasse, aujourd’hui encore, partie de ses Ferrari préférées.