Paléontologie Cet ichtyosaure serait mort après une indigestion

Ce grand reptile marin qui ressemblait à un dauphin a ingéré une proie à peu près aussi grande que lui.

Des paléontologues ont découvert dans l'estomac d'un grand reptile marin fossilisé appelé ichthyosaure, qui ressemblait à un dauphin et nageait dans les océans il y a plus de 230 millions d'années, le fossile d'un autre animal, semblable à un lézard des mers et presque aussi grand que lui, appelé thalattosaurien.