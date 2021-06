Genève - Cet immeuble n’acceptera que des locataires femmes

«Comme maman célibataire, j’avais du mal à trouver un appartement. Ici, j’ai fait la demande et j’ai emménagé rapidement», relate Sonia dans l’entrée de son immeuble aux Acacias. La jeune femme relève qu’elle paie un loyer proportionnel à ses revenus. «C’est une bonne chose.» Sonia, comme des dizaines d’autres femmes, habite un des trois bâtiments gérés à Genève par l’Association Les Vernets d’Arve (AVA). Particularité: seules des femmes sont logées. «Cela ne me dérange pas», spécifie-t-elle.

Aider un maximum de femmes

Les futures locataires de ces logements de 2 à 4,5 pièces bénéficieront de baux à durée indéterminée pour des loyers allant de 470 à 1200 fr.. Depuis 2014, dans les trois autres bâtiments, les baux des nouvelles habitantes sont limités à trois ans. «Le mot-clé du projet, c’est passerelle. On espère qu’avec un logement stable, elles pourront s’en sortir plus rapidement. Les contrats plus courts permettent un roulement maximal et une réponse à la forte demande, souligne Sheila Buemi-Moore. Aux Palettes, nous pensons également accueillir des femmes à la retraite. Leur séjour est prévu à long terme.»