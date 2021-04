La Chaux-de-Fonds (NE) : Immeuble en feu, habitants à reloger

Un incendie s’est déclaré dans un immeuble chaux-de-fonnier samedi vers 11h45. Selon la police neuchâteloise, les occupants du bâtiment devront trouver un nouveau toit provisoire.

«J’ai senti l’odeur de la fumée et j’ai ouvert la fenêtre pour voir ce qui se passait. Mais un policier m’a demandé de tout fermer. Les pompiers sont encore en train d’éteindre. La bise qui souffle fort ne leur facilite pas le travail. Il n’y a plus de flammes mais il y a encore de la fumée. J’allais préparer à manger mais cet incendie m’a coupé l’appétit. J’ai très mal pour les sinistrés.» Une retraitée domiciliée à la rue de la Charrière, à La Chaux-de-Fonds (NE), a exprimé sa tristesse après que la toiture d’un immeuble voisin a pris feu samedi vers 11h40.

«Comme on le voit sur l’image, une partie de la toiture est partie en fumée», a déclaré un lecteur-reporter.

Selon rtn , «les treize habitants de l’immeuble, ainsi que trois animaux domestiques, ont été évacués. Ils ne pourront pas regagner leur logement en raison des dégâts provoqués par le feu et l’eau».

D’après la police, la déviation de la circulation sera vraisemblablement maintenue jusqu'en fin de journée. Quatre patrouilles de la police neuchâteloise et des spécialistes, ainsi que plus d'une trentaine de pompiers et deux ambulances ont été mobilisées.