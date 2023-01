Cet outil gratuit vous indique quel pourboire donner à l’étranger

Passer pour un radin en ne donnant pas de pourboire ou offenser un serveur en lui laissant une bonne-main: quelle somme ajouter à celle indiquée sur la facture d’un restaurant quand on voyage? Que l’on soit au Japon, aux États-Unis ou en France, les règles ne sont pas les mêmes.

10% dans la majorité des cas

Peu pour les taxis

Dans la majorité des pays, il n’est pas nécessaire de donner un pourboire à un chauffeur de taxi. En République dominicaine, en Arabie saoudite, en France ou en Côte d’Ivoire, le pourcentage le plus courant est de 10%.

Aux Émirats arabes unis, en Serbie ou en Croatie, arrondir le prix de la course est la manière courante de donner un pourboire au chauffeur de taxi. Les États-Unis sont le seul pays où un pourboire exact de 15% est la norme.

Rien pour le personnel hôtelier en Asie

Prévoir quelques billets pour le personnel de l’hôtel sera toujours apprécié, sauf en Asie. En effet, le pourboire ne fait pas partie de la culture et sera probablement refusé. Une seule exception si vous vous trouvez au Japon: dans un ryokan (auberge traditionnelle), il est possible de remettre un cadeau en espèces (appelé kokorozuke) au personnel dans une enveloppe.

Dans de nombreux pays, un montant équivalent à 1 franc ou 2 est suffisant. Aux États-Unis, le pourboire suggéré pour le personnel hôtelier est plus élevé, entre 2 et 5 francs. Dans de nombreux pays d’Afrique, comme le Botswana, l’Éthiopie et l’Algérie, un pourboire d’au moins 50 centimes est recommandé.