innovation - Une idée pour que les femmes ne piétinent plus devant les WC

L’idée? S’inspirer des urinoirs pour hommes pour optimiser la gestion de l’espace. Peequal propose une structure ressemblant à celle d’un camembert du Trivial Poursuit qui permet une utilisation simultanée par six personnes. Des cloisons laissent la tête et les épaules visibles et des urinoirs en forme de petits bateaux, qui sont une adaptation des toilettes sèches, ont été conçus pour minimiser les éclaboussures et permettre de déposer sac et vêtement à l’avant. Ces toilettes, livrées en kit, sont à ciel ouvert: l’éclairage est donc naturel. La structure est faite en matériaux recyclés et recyclables. Transportables partout et adaptables à n’importe quel environnement, ces WC produisent 98% de CO₂ de moins que les classiques.