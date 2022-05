Dernier tournage de Gaspard Ulliel : «C’était affreux de finir le film comme ça»

Le dernier film dans lequel Gaspard Ulliel a tourné a été présenté au Festival de Cannes, samedi. Un moment très douloureux, notamment pour la réalisatrice Emily Atef.

Gaspard Ulliel, au Festival du Film de Deauville, en 2019. AFP

Six mois après la disparition de Gaspard Ulliel, le monde du cinéma ne s’en remet pas. Et c’est au Festival de Cannes que son absence a particulièrement été douloureuse, samedi 21 mai 2022. L’acteur, décédé dans un accident de ski le 19 janvier 2022, aurait dû être présent sur la Croisette pour présenter le film «Plus que jamais», proposé dans la sélection Un Certain Regard.

Comme pressenti, la projection s’est terminée sous une standing ovation du public, en présence de l’équipe du film, dont l’actrice luxembourgeois Vicky Krieps, qui partageait la vie de l’acteur.

Je l’avais connu très sérieux au début et là, il faisait blague sur blague. Et moi, je me faisais avoir à chaque fois. Emily Atef

Très émue, la réalisatrice Emily Atef est revenue sur la disparition de l’acteur de 37 ans, survenue alors que son long-métrage était en plein montage. «C’était affreux, on était avec ma monteuse, on travaillait sur Gaspard et Vicky tous les jours», explique-t-elle dans les colonnes du Parisien. «On regarde chaque battement de cils, et tout d’un coup il n’est plus là. C’était affreux de finir le film comme ça.»

La réalisatrice Emily Atef et l’actrice Vicky Krieps, lors du photocall «Plus que jamais», le 21 mai 2022, au Festival de Cannes. AFP

En évoquant le tournage ayant eu lieu en Norvège, la réalisatrice franco-allemande revient sur les moments privilégiés qu’elle a pu partager avec son protégé: «On faisait des balades en montagne, du kayak, des fêtes en pleine nature, on n’a jamais été aussi heureux avec Gaspard que je n’avais jamais vu comme ça», confie-t-elle. «On était comme une famille. Je l’avais connu très sérieux au début et là, il faisait blague sur blague, et moi, je me faisais avoir à chaque fois.»