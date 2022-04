Basketball: C’était chaud entre Kyrie Irving et le public de Boston

On dit souvent que la haine vouée à une personne est proportionnelle à l’amour qu’on lui a porté. L’antagonisme entre Kyrie Irving et le public de Boston raconte surtout l’histoire d’une amertume mutuelle née de grands espoirs déchus, d’attentes insatisfaites.

Son arrivée dans la franchise la plus titrée de NBA, à l’été 2017, s’était accompagnée d’un enthousiasme énorme. Acteur majeur - au côté de LeBron James - du sacre de Cleveland un an plus tôt, le meneur américain était perçu comme la pièce manquante pour transformer les Celtics en favori au trophée Larry O’Brien. La mayonnaise n’a jamais pris. En deux saisons, cet artiste aux qualités techniques historiques mais au penchant individualiste n’est pas parvenu à se fondre dans le basket collectif et équilibré de l’équipe. Ses relations avec son entraîneur, Brad Stevens, et ses coéquipiers se sont détériorées, au point de péricliter l’ambiance du vestiaire. Résultat: Irving ne s’est illustré que par intermittence et Boston attend toujours son 18e titre.