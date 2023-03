Thônex (GE): «C’était comme entrer dans un four à pizza allumé»

«Le parking souterrain ne comportait qu’un seul étage, mais tout en longueur, ce qui a rendu difficile notre progression pour combattre le feu», a expliqué le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours (SIS). Le premier appel pour signaler de la fumée au 107, rue de Genève, à Thônex, a résonné à 5h25 à la centrale d’alarme. Les émanations avaient envahi le stationnement en sous-sol et «en raison des pneus et des hydrocarbures qui brûlaient, la chaleur était intense. C’est comme si on pénétrait dans un four à pizza», a imagé le communicant.

Il a fallu plus de deux heures aux pompiers pour maîtriser le sinistre. Ils ont également dû ventiler les allées de l’immeuble, pour éviter que la fumée ne se propage dans les étages. Au final, pas de blessé heureusement, et personne n’a eu besoin d’être évacué de son logement. Dans le parking, cinq voitures et trois motos ont flambé. Les engins sont tous détruits. L’enquête devra déterminer les causes de l’incendie. Le SIS a engagé 25 sapeurs et six véhicules. Les pompiers volontaires de Thônex sont également intervenus.