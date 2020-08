Sortie cinéma «C’était divertissant, mais on n’a rien compris du tout!»

Enfin, il est là! Le dernier film de Christopher Nolan est le grand rendez-vous d’un été sous le signe du Covid. Premières réactions du public.

Notre avis

Une attaque à l’opéra d’Oslo, un faux tableau de Goya, l’ascension d’un building en Inde, l’explosion d’un avion on ne sait plus où, une femme piégée par le chantage de son mari fou furieux. Connaissant Christopher Nolan, il y a une raison logique à tout ça. Mais cette fois, il ne nous a pas donné l’envie de la décrypter, nous laissant embourbés dans une marmelade d’incompréhension. Le casse-tête est trop complexe et la froide démonstration des rouages du temps frise l’esbroufe. Quant aux personnages dont on ignore tout, ils ne suscitent aucun intérêt. Précision: les précédents films de Nolan qui jouent avec les temporalités (lire plus bas) nous ont complètement conquis. Mais «Tenet» était soûlant.