Leila Bekhti a vécu une expérience vertigineuse

L’interview vidéo de Leila Bekhti et Damien Bonnard au Festival de Cannes.

Leila Bekhti joue avec Damien Bonnard dans «Les intranquilles», un drame de Joachim Lafosse qui traite de la bipolarité et qui sort en DVD le 1er février 2022. Nous avons rencontré la comédienne de 37 ans au Festival de Cannes, où le film était sélectionné en compétition officielle.

Quel impact a eu ce film sur vous?

J’ai réalisé en tournant «Les intranquilles» que l’on est tous partagés par des sentiments très différents. Un matin on a une pêche incroyable, le lendemain on est éteint… mais quand c’est diagnostiqué, c’est encore plus violent, et c’est ce qui se passe dans le film.

Votre personnage, Leila, n’est pas malade, mais doit gérer la maladie de son mari…

Oui, elle l’aime profondément et veut le soutenir. Elle veut aussi protéger leur fils. Ce n’est pas quelqu’un qui subi ou qui a peur, mais elle fait des sacrifices. Elle se prend pour une infirmière, elle ne se regarde plus, elle devient obsessionnelle... Le film parle d’amour et de folie.

Comment avez-vous vécu le tournage?

C’était un tournage éprouvant, on était tout le temps en mouvement, on s’appelait aussi chaque week-end… C’était intense, mais dans le bon sens. De toute façon, moi, si je rentre d’une journée de tournage et que je ne suis pas fatiguée, c’est très mauvais signe!

Quelle liberté avez-vous eue?

Une liberté énorme! On réécrivait les scènes en les jouant. Joaquim (ndlr: Lafosse, le réalisateur) avait une telle confiance en nous qu’il nous a dit: «Je n’ai toujours pas écrit la fin du film, on verra ce que vos personnages décident». C’était extraordinaire et vertigineux comme expérience.

Vous connaissiez déjà Damien Bonnard avant «Les intranquilles»?

On avait tourné une scène ensemble une fois, on avait toujours du plaisir à se croiser après ça et on savait tous les deux qu’on avait envie de travailler ensemble. On a tout de suite été heureux de se retrouver, et la relation de travail a été magnifique, on s’est promis de se dire les choses, de s’aider. Il y a eu une vraie rencontre.