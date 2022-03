Olivia Rodrigo a pu boire de l'alcool sans mentir

Olivia Rodrigo : «C’était génial de pouvoir montrer ma vraie carte d’identité»

Présente à Londres pour les Brit Awards, Olivia Rodrigo, 19 ans, a adoré ne pas devoir mentir sur son âge en allant dans un pub.

Dans la plupart des états américains, Olivia Rodrigo, dont le docu arrive sur Disney+ le 25 mars 2022 , n’a pas le droit de boire de l’alcool. Il faut en effet être âgée de plus de 21 ans pour pouvoir commander une bière, un verre de vin ou un gin tonic dans un restaurant ou un bar. C’est donc peu dire que la star de 19 ans, qui se produira à Zurich le 15 juin 2022 , a apprécié son séjour en Angleterre en février 2022, là où il est permis de trinquer dès l’âge de 18 ans.

Invitée du «Late Late Show with James Corden», l’Américaine qui a écrit une chanson de Noël à l’âge de 5 ans, s’est souvenue du moment où elle est allée dans un pub à Londres, ville dans laquelle elle était présente pour les Brit Awards: «C’était fou. Ils m’ont demandé ma carte d’identité quand je suis entrée et je me suis dit: «Oh mon Dieu, c’est génial de pouvoir montrer ma vraie carte!» Ma copine était en train de fouiller parmi toutes ses fausses cartes pour trouver la vraie à montrer au videur.»