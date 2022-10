Élodie Frégé a été malmenée à la Star Ac’

Élodie Frégé : «C’était la course à qui serait la plus bandante»

Alors que la «Star Academy» fera son grand retour samedi 15 octobre 2022, sur TF1 , Élodie Frégé, gagnante de la saison 3 du télécrochet, en 2003, a fait des révélations chocs sur son parcours dans le château de Dammarie-les-Lys. Dans le livre «Toutes pour la musique», de Chloé Thibaud, qui évoque la question du féminisme dans l’industrie musicale, la chanteuse, aujourd’hui âgée de 40 ans, a livré un témoignage poignant. «À cette époque, je voulais à tout prix être jolie, parce que je ne me sentais pas attirante quand j’étais adolescente, j’étais plutôt drôle et première de la classe», a expliqué celle qui se considérait carrément comme «un vilain petit canard» durant toute sa jeunesse .

Alors qu’elle n’était pas à l’aise avec son physique, la jeune femme a vécu une situation qui l’a particulièrement bouleversée. «J’ai l’impression que c’était la course à qui serait la plus bandante. Je me souviens d’une expérience qui m’a vraiment choquée. Je ne sais pas pourquoi j’ai accepté. Je devais chanter «Sans contrefaçon» de Mylène Farmer et, à ton avis, pendant que je disais «Je suis un garçon», qu’est-ce qu’ils avaient imaginé pour ce projet? Je dois porter des sous-vêtements affriolants, un corset pigeonnant, des collants, des jarretelles et des hauts talons.»