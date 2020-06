Crash de Karachi

C’était la faute des pilotes et des contrôleurs aériens

Le ministre pakistanais de l'Aviation a expliqué les causes de l’accident qui a fait 97 morts le 22 mai: «Il y a eu de la négligence des deux côtés».

Le crash, le 22 mai, d'un Airbus A320 de la compagnie PIA à Karachi, qui a fait 97 morts, est dû à la «négligence» des pilotes, victimes d'un «excès de confiance», et des contrôleurs aériens, a affirmé mercredi le ministre pakistanais de l'Aviation.

Pendant toute la phase d'atterrissage, «le pilote et le copilote n'étaient pas concentrés et tout au long de la conversation, ils ont parlé du corona. Le virus était dans leur esprit, leur famille était touchée et ils en discutaient», a raconté M. Khan, se basant sur les écoutes de boîtes noires de l'avion réalisées en France.