Basketball : C’était la soirée des cartons offensifs en NBA

Quarante-six points pour Trae Young, 47 pour Stephen Curry et surtout 60 pour Karl-Anthony Towns (record de la saison): grosse soirée, lundi, en NBA.

Son record de points en carrière (60) – qui est aussi un record pour l’équipe – a permis aux Wolves de s’imposer 149-139 en déplacement dans le Texas, et de conserver une chance de décrocher une qualification directe pour les prochains play-off: avec 40 victoires et 30 défaites, ils pointent à l’Ouest juste derrière la sixième et dernière place offrant un billet direct pour la phase finale de fin de saison.