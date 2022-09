Adria Arjona a vécu une audition dingue pour Andor

La comédienne a été prise très rapidement pour jouer Bix Caleen. IMAGO/Eyepix Group

Après des débuts comme mannequin, la Porto-ricaine de 30 ans est apparue dans de nombreux films tels que «Morbius» et «Pacific Rim». Adria Arjona a été choisie en quelques minutes pour être la partenaire de Diego Luna dans «Andor», la nouvelle série de la franchise «Star Wars», visible dés à présent sur Disney+.

Où se situe «Andor» dans la mythologie de la saga?

Diego Luna reprend son rôle de Cassian Andor du film «Rogue One: A Star Wars Story». Notre série se déroule cinq ans avant les événements de ce long métrage. On y suit donc l’espion Andor lors des prémices de la résistance dans l’alliance rebelle face à l’Empire. Je joue Bix Caleen, une mécanicienne qui est aussi l’une des plus anciennes amies de Cassian sur la planète Ferrix.

Comment décrire votre personnage?

Notre patron, Tony Gilroy, est un gars unique (ndlr: le créateur et scénariste d’«Andor»). Le plus grand secret est exigé des comédiens sur une production dans les franchises de «Star Wars». Mais, pour «Andor», Tony m’a tout de suite expliqué qui était Bix, ce qui allait lui arriver, son évolution dans la première saison de la série. Il fait confiance à ses acteurs, ce qui est primordial à mes yeux. Bon, je ne peux rien dire mais, quand même, ne ratez pas les épisodes 3 et 4 car ils sont pleins de rebondissements.

Comment avez-vous été choisie pour incarner Bix Caleen?

C’était l’audition la plus dingue de ma vie! On m’a demandé de venir faire un test avec Diego Luna en présence de Tony et d’autres producteurs. Nous avons refait deux fois la scène puis il y a eu un grand silence dans la pièce. En général, c’est mauvais signe car cela veut dire que les responsables n’ont pas aimé votre jeu. Là, après quelques minutes de silence, Tony s’est levé et m’a dit: «Bienvenue dans l’univers de «Star Wars». D’habitude, on vous laisse partir chez vous et on informe mon agent dix jours plus tard. Ça n’a jamais été aussi rapide.



Quelle a été votre réaction?

J’étais sous le choc. Je suis restée muette car je n’y croyais pas. Dans la voiture en quittant ce casting, je me suis demandé si j’avais rêvé, si tout cela était bien réel... et surtout si Tony allait changer d’avis et me remplacer avant que je signe mon contrat (rire).

Est-il exact que vous voulez vous faire un tatouage de Bix?