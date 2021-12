Une étudiante survit miraculeusement à une attaque de crocodile

Zambie : «C’était le chaos. Il y avait du sang et des gens qui se débattaient partout»

Une étudiante britannique a été attaquée par un crocodile pendant une session de rafting en Zambie. Un ami lui a miraculeusement sauvé la vie en frappant l’animal.

Une session de rafting a viré au drame, cette semaine sur le fleuve Zambezi, en Zambie. Amelie Osborn-Smith laissait reposer une jambe sur le canot quand un crocodile de trois mètres de long a surgi. L’animal a planté ses mâchoires dans le mollet de l’étudiante de 18 ans et a commencé à l’attirer dans les profondeurs. «Le reptile a vu sa jambe se balancer dans l’eau et a pensé que c’était l’heure du repas», explique au «Daily Mail» Brent Osborn-Smith, le père de la victime. La Britannique n’a eu la vie sauve que grâce à l’intervention héroïque d’un de ses amis, qui a frappé le crocodile sur le nez jusqu’à ce qu’il lâche prise.

«D’autres ont sauté pour aider. C’était le chaos. Il y avait du sang et des gens qui se débattaient partout. Finalement, le crocodile a abandonné et ils l’ont ramenée dans le bateau. Elle a de la chance d’être en vie», raconte une amie. La malheureuse a été héliportée vers la capitale Lusaka, où elle a subi une opération indispensable à sa survie. Les médecins ne sont toutefois pas sûrs de pouvoir sauver la jambe de la jeune patiente, et sa famille s’affaire pour la ramener au Royaume-Uni.