Inondations au Pakistan : «C’était le chaos, tout le monde se ruait pour sauver sa vie»

Des inondations historiques ont frappé le Pakistan, faisant au moins 1100 morts. Les témoignages d’habitants et de touristes évoquent une catastrophe sans précédent.

Il était minuit quand Yasmin Akram et sa famille ont reçu l’ordre de quitter immédiatement leur hôtel perché au-dessus des eaux azurées de la rivière Swat, dans les montagnes du nord-ouest du Pakistan . Quelques heures après, l’établissement était emporté par le cours d’eau en crue.

Les siens avaient quitté la chaleur estivale de Lahore pour le climat plus frais de cette région aux paysages verdoyants, appelée la «Suisse du Pakistan», quand ils ont été pris dans l’une des pires tragédies de l’histoire de leur pays.

Dans le noir, ils se sont précipités hors de l’hôtel Honeymoon où ils séjournaient, situé dans la vallée de Kalam. Quelques heures plus tard, à l’abri sur les flancs d’une montagne, ils l’ont vu s’effondrer et disparaître dans les eaux torrentielles de la rivière.

«Pires inondations de son histoire»

Le Pakistan est confronté aux «pires inondations de (son) histoire», selon le Premier ministre, Shehbaz Sharif. Elles ont submergé un tiers du pays, fait plus de 1100 morts depuis le début de la mousson en juin et affecté plus de 33 millions de personnes.