«C’était le scooter ou eux, j’ai fait un choix»

Un revolver en pleine audience

Un des moments forts de l’audience a été la présentation à la cour et aux parties de l’arme employée par le braqueur, un Magnum 44 (et non 47 comme écrit dans l’acte d’accusation). Celui-ci était bien évidemment déchargé et manipulé par un policier. Le but de la démarche était de confronter les dires du trentenaire la veille. Le revolver devait être chargé pour «être crédible», selon lui: «Les balles, c’était pour éviter qu’on voie des trous dans le barillet.» Le Tribunal correctionnel aura ainsi pu se faire une idée.