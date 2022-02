Lausanne : C’était le vol de trop: en prison pour un parfum de 170 francs

Déjà condamné une quinzaine de fois pour vol, un ouvrier suisse s’est emparé d’un flacon de parfum dans un magasin sans passer par la caisse. Interpellé par la police, il a réussi à s’échapper avant d’être arrêté.

Ce vol est d’importance mineure. Mais des vols d’importance mineure suivis de condamnations avec sursis, Yann* en a tellement commis que le procureur a décidé qu’il fallait le faire passer par la case prison pour calmer sa cleptomanie. L’automne passé, le vol d’un flacon de parfum d’une valeur de 170 fr. a été celui de trop pour le trentenaire suisse qui totalisait une quinzaine de peines avec sursis pour des faits plus ou moins similaires.

Poursuivi par la police et les agents de sécurité, celui qui s’était enfui des WC de chez Globus s’est réfugié dans les WC d’une librairie. Toutefois, sentant que les carottes étaient cuites, il a fini par se rendre. Poursuivi pour vol d’importance mineure et «violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires», Yann a été condamné à 120 jours de prison sans sursis, une amende de 200 francs. Pour ce récidiviste, le vol du parfum a un goût carcéral.