Trois absents de marque

‹‹Contre Kloten, on doit être à 120% si on espère être un digne challenger››

Conséquences: les quatre blocs du HCS ont dû être remaniés à la va-vite et les « rouge et jaune » ont composé avec une myriade d ’individualités peu habitué e s à grignoter autant de temps de jeu et assumer autant de responsabilités. « Il n’est pas question de chercher d’excuses, prévient le directeur sportif Christophe Fellay, joint par téléphone. Mais, contre ce Kloten qui est en mode play-off et qui développe un jeu qui n’a rien à envier à certaines équipes de National League, on doit être à 120% si on espère être un digne challenger. Nous n’avions pas les ressources pour l’être. »