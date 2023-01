Tesla précipitée d’une falaise : «C’était peut-être un coup de folie»

Les voisins du radiologue soupçonné d’avoir voulu supprimer sa famille tombent des nues, décrivant une famille «idyllique» et un «gars super».

Dans le paisible quartier résidentiel de Pasadena (Californie), le choc et l’incompréhension sont sur toutes les lèvres. Personne ne s’explique comment le «sympathique» Dr Dharmesh Patel a pu tenter de supprimer sa famille, en précipitant sa voiture du haut d’une falaise, lundi. Miraculeusement, les quatre membres de la famille ont survécu à une chute de 80 mètres. Les habitants du coin avaient l’habitude de voir le quadragénaire et sa femme Neha se promener dans le quartier, avec leurs deux enfants, un garçon et une fille âgés respectivement de sept et quatre ans.

Le médecin cuisinait régulièrement des cookies pour le voisinage, et son épouse avait créé un groupe sur les réseaux sociaux pour que tout ce petit monde reste en contact. C’est dire si les habitants tombent des nues en apprenant que le Dr Patel a été mis en examen pour tentative de meurtre et mise en danger d’enfants. «Ils sont une magnifique famille idyllique, aucun signe de problèmes. C’est tellement étrange parce que c’est un gars super. Peut-être que c’était un moment de folie», confie au «Los Angeles Times» Roger Newmark, qui vit dans le quartier, depuis plus de 40 ans.

«On aurait dit de jeunes mariés»

La famille s’est installée au bout d’un cul-de-sac il y a environ cinq ans, et a rapidement gagné le cœur de ses voisins. À Noël, le couple a envoyé des cartes de vœux contenant une photo des parents et de leurs deux enfants, tout sourire. «Il est si présent. Il venait toujours me voir et nous discutions. Il était toujours content et ouvert à la discussion», raconte Sarah Walker, une autre voisine. «Vraiment, je n’arrive pas à le croire. Personne ne le peut. On aurait dit de jeunes mariés», ajoute-t-elle.

La police dit n’être jamais intervenue au domicile des Patel. Pour l’heure, les autorités n’ont pas évoqué un éventuel mobile qui expliquerait le geste du radiologue.