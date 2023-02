Intervention à Lausanne : «C’était peut-être une arme factice, mais on a tous eu très peur!»

Une rue du centre-ville a été bouclée lundi matin à cause du signalement d’un individu armé. Il s’agissait d’un homme perturbé muni d’un airsoft.

Plus loin, une commerçante encore toute chamboulée raconte la scène effrayante qu’elle a vécue quelques heures plus tôt. «Un livreur d’un magasin voisin a été menacé par l’assaillant qui lui a pointé son pistolet sur la poitrine. Il lui a dit: «J’en ai marre de ces étrangers.» Le livreur était terrifié, il s’est réfugié chez nous. C’était peut-être une arme factice, mais quand on ne le sait pas, ça fait très peur quand même!»