France : «C’était sérieux. On y est allé sans réfléchir»

Plusieurs jeunes d’un quartier de Nantes se sont mobilisés pour venir en aide à un couple et son bébé, pris au piège dans leur appartement en feu, dimanche.

Un bel élan de solidarité. Dimanche dans un quartier de Nantes (ouest), de la fumée a commencé à s’échapper d’une fenêtre située au troisième étage d’un immeuble. Les habitants ont alors aperçu un couple s’étant réfugié sur son balcon avec son bébé de six mois pour fuir les flammes. «D’abord, on a entendu des cris. On a compris qu’il y avait le feu et que des gens étaient en danger. C’était sérieux», raconte à «Ouest France» Abdisamad, 25 ans. Sans attendre l’arrivée des secours, plusieurs habitants se sont mobilisés, mettant en place un matelas et s’entraidant pour atteindre le troisième étage.