Prof décapité en France : «C’était sûr que ça allait mal finir»

Un enseignant a été tué vendredi soir par un Russe tchétchène de 18 ans après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet, selon les premiers éléments de l’enquête. L’assaillant a crié «Allah Akbar» avant d’être tué par les forces de l’ordre.

L’enquête progressait et les hommages affluaient samedi en France au lendemain de cet «attentat terroriste islamiste». En file indienne, des dizaines d’élèves et de parents se succédaient pour déposer une rose blanche au pied des grilles du collège du Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, près de Paris. Pas un mot, pas un bruit, juste quelques affichettes «je suis enseignant», brandies comme un défi à l’horreur.

«C’est l’horreur, c’est très compliqué de discuter avec mon fils de ce qu’il s’est passé, ce matin il ne veut même plus en parler», explique une mère de famille, qui préfère témoigner sous couvert d’anonymat car son «fils n’aimerait pas voir mon nom dans la presse». Marie, actuellement en seconde, est venue devant son ancien établissement déposer des fleurs en «hommage à son ancien professeur». «Je me souviens de son cours sur la liberté d’expression, on avait parlé de Charlie, on avait fait des dessins qui sont encore accrochés dans le collège», explique la jeune fille, émue, venue avec deux copines.