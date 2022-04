Slow Horses: Jack Lowden a aimé jouer au héros

C’est très agréable et flatteur d’être mentionné sur la liste des candidats potentiels, mais j’ai de la peine à accepter que Daniel Craig ne joue plus ce rôle. Pour moi, il est l’incarnation parfaite du personnage. Je n’arrive pas à imaginer l’avenir de 007 sans lui, parce qu’il a fait un superboulot.

J’ai eu la chance de me faire un nom peu à peu et de pouvoir évoluer. Certains acteurs n’ont pas cette chance. Ils ont le monde à leurs pieds très jeunes, et cela peut les foutre en l’air. Quand cette série va démarrer, je ne me vois pas exploser, mais si c’était le cas, je suis dans une très bonne position. J’ai 31 ans et je me sens prêt à tout affronter.