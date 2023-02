Emma Corrin a reçu beaucoup de haine

Emma Corrin : «C’était surprenant de recevoir autant de haine»

L’artiste britannique Emma Corrin a reçu de violentes critiques après avoir fait son coming out non binaire.

À l’instar de Sam Smith et d’autres célébrités, Emma Corrin, 27 ans, se considère comme non-binaire. Mais après avoir fait son coming out en juin 2022, l’artiste britannique qui incarne Diana Spencer dans la série «The Crown» a attisé l’intolérance de nombreuses personnes. «Naïvement, peut-être, j’ai trouvé surprenant de voir à quel point j’ai reçu de la haine pour cela. C’était une vraie confrontation avec la réalité. Mais pour beaucoup de gens comme moi, cela les a aidés que je le fasse», confie Emma dans «Vanity Fair».

Le fait de dire publiquement que l’on ne s’identifie ni à un homme ni à une femme est important à ses yeux. «Cela aide beaucoup de gens à travers le monde de voir quelqu’un vivre comme une personne non binaire dans cette société», explique la star. Dans le cadre de son métier, Emma constate aussi qu’il n’y a pas beaucoup de rôles pour les non binaires: «Mon expérience sur cette terre a été une expérience féminine, jusqu’à récemment, et j’aime toujours toutes ces parties de moi. Je remarque qu’on ne me propose pas de rôles masculins, mais je serais également attiré par ça! Espérons que cela change!»