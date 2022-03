Déclarations de Biden à Varsovie : «C’était un bon discours, mais il y a eu cette énorme gaffe à la fin»

En donnant l’impression d’appeler à un changement de régime en Russie, le président américain a pris le contrepied de la stratégie de Washington et des Européens jusqu’à présent.

Washington dans l’embarras

«Enorme gaffe»

Plusieurs élus et experts américains ont jugé cette petite phrase de Joe Biden contre-productive au moment où toute la stratégie de Washington est d’éviter qu’un Vladimir Poutine qui se sentirait «provoqué» étende le conflit au-delà de l’Ukraine, avec le risque d’une confrontation directe, potentiellement nucléaire, avec les Etats-Unis et leurs alliés de l’OTAN.

Le sénateur républicain Jim Risch a souligné que le discours de Joe Biden, prononcé à l’issue d’une journée en Pologne chargée d’émotion, avec notamment une rencontre avec des réfugiés ukrainiens, était un «bon discours». «Mais il y a eu cette énorme gaffe à la fin», a-t-il ajouté dimanche sur la chaîne de télévision CNN. «Cette administration a fait tout son possible pour éviter toute escalade. Il est difficile de faire plus dans l’escalade que d’appeler à un changement de régime.»

Pour l’analyste Richard Haass, président du Council on Foreign Relations, Vladimir «Poutine va considérer cela comme la confirmation de ce qu’il croit depuis le début». C’était «un écart de discipline qui risque d’amplifier et de prolonger la guerre», a tweeté l’ancien diplomate américain. Joe Biden «a rendu une situation difficile encore plus difficile, et une situation dangereuse encore plus dangereuse». D’autres ont jugé que le président américain n’avait fait que dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas.