Affaire Delphine Jubillar : «C’était un cri de peur, c’était fort»

Le témoignage capital d’une voisine de l’infirmière disparue met à mal la ligne de défense du principal suspect, qui doit être entendu à nouveau vendredi.

Cette femme, que «Le Parisien» a rebaptisée Noémie, était en train de fumer une cigarette sur sa terrasse le 15 décembre vers 23h lorsqu’elle a entendu une femme hurler. «C’était un cri de peur, c’était fort. Ça criait, ça s’arrêtait, et la peur était si importante qu’elle n’avait pas le temps de reprendre son souffle. Ce que je sais, c’est que le cri de cette personne m’a fait très, très peur», a raconté l’habitante aux enquêteurs. Ces hurlements auraient duré environ 5-10 minutes et seraient provenus de l’extérieur d’une maison. Noémie n’a pas entendu de voix d’homme, mais des aboiements de chiens.

Face aux gendarmes, l’habitante a délimité une zone comprenant six maisons, dont celle des Jubillar. Le témoignage de Noémie est jugé extrêmement crédible, d’autant plus qu’il est appuyé par celui de sa fille âgée d’une dizaine d’années. Celle-ci a également évoqué des «cris aigus». «Ça a duré longtemps, comme si elle ne reprenait pas son souffle», a-t-elle expliqué. Quant aux aboiements de chiens, ils font penser à Gnocchi et Oprah, les deux Shar-Peï du couple. Noémie se sent coupable de ne pas avoir appelé la police en entendant ces cris, mais elle a expliqué avoir cru à «une bataille de chiens».