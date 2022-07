Incendie à Monthey (VS): «C’était un feu exceptionnel qui a mobilisé quelque 100 personnes»

Premiers sur les lieux du sinistre lundi vers 20 h 30, les intervenants du Centre de secours et incendie Chablais-Valais ont sollicité les renforts de leurs collègues du Haut-Lac , des Dents-du-Midi et des pompiers professionnels de la Compagnie industrielle de Monthey (Cimo). «C’était un feu exceptionnel, qui a mobilisé quelque 100 personnes, dont 80 pompiers», relève le commandant Glenn Martignier.

Jusqu’à 9000 litres d’eau par minute

«À un certain moment, nous avions atteint un débit d’entre 7000 et 9000 litres d’eau par minute. Il fallait d’abord tenir le feu avant de l’attaquer et de le casser. Même si le bâtiment en bois a compliqué notre mission, nous avons pu réaliser tout ça en deux heures grâce à une excellente synergie et une étroite collaboration entre les équipes», salue Glenn Martignier.