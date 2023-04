Fox News face à la plainte d’une experte en désinformation

Nina Jankowicz, experte en désinformation et vice-présidente du Centre for Information Resilience.

Après un historique accord à l’amiable de 787,5 millions de dollars annoncé mardi, de nouveaux soucis judiciaires se profilent à l’horizon pour Fox News: une experte en désinformation, victime d’un torrent de menaces en ligne, souhaite engager des poursuites contre la chaîne préférée des conservateurs aux États-Unis. «C’était un peu comme si on m’enterrait vivante», a déclaré à propos de cette campagne de harcèlement Nina Jankowicz, qui a conseillé des États étrangers et écrit deux livres sur la désinformation, lors d’un entretien avec l’AFP.

L’an dernier, l’experte a été nommée à la tête du nouvellement créé Conseil de gouvernance sur la désinformation, un organe officiel américain chargé de combattre les contre-vérités pouvant être considérées comme des menaces à la sécurité intérieure. Mais dès ses débuts, le projet a été cloué au pilori de tous les côtés: les conservateurs l’ont qualifié de «ministère de la Vérité», référence à l’ouvrage «1984» de George Orwell, tandis que les associations de libertés civiles l’ont vu comme un vecteur de censure étatique, au moment où divers pays à travers le monde utilisent des lois anti-«fake news» pour réprimer leurs critiques. Seulement quelques semaines après la création du Conseil, Nina Jankowicz a démissionné et l’organisation, affiliée au Département de la sécurité intérieure, a été dissoute en quelques mois.

Avalanche de menaces

L’experte de 34 ans n’est pour autant pas sortie du viseur des présentateurs de Fox News qui l’ont qualifiée d’«adepte de théories du complot» et d’«idiote utile» de l’administration Biden qui «concocte de la désinformation». Avec sa démission, une avalanche de menaces de mort et de viol s’est abattue sur elle, explique Nina Jankowicz, qui exprime sa déception envers l’État, qui n’a pas su la protéger. Elle insiste cependant pour dire qu’une grande partie du problème provient de Fox News, qu’elle accuse de tirer un profit pécuniaire de la désinformation. Et l’experte, qui espère déposer une plainte le mois prochain contre la chaîne, n’est pas la seule dans ce cas.