Interdiction des voitures à essence – «C’était un peu provocateur, mais on voulait donner un signal fort»

«Ce rejet n’est pas une surprise, la proposition était très ambitieuse», reconnaît la conseillère nationale Isabelle Pasquier-Eichenberger (Vert-e-s/GE), membre de la Commission des transports du Conseil national. En mars, les Vert-e-s suisses avaient demandé qu’à partir de 2023, les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires légers utilisant des énergies fossiles ne soient plus immatriculés. Mardi, la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national s’est prononcée et par 14 voix contre 9, et 1 abstention, a dit non à la proposition.