Lewis Capaldi à Glastonbury: C’était un peu un concert de merde

Lewis Capaldi, qui a déjà dit qu’il songeait à mettre un terme à sa carrière à cause de la maladie, a ensuite indiqué qu’il allait certainement faire une nouvelle pause et qu’on ne le verrait pas beaucoup jusqu’à la fin de l’année 2023. L’artiste n’a encore fait aucune annonce officielle, mais il semble probable que ses concerts en Suisse – le 28 juin 2023, à l’Hallenstadion de Zurich, et le lendemain à l’OpenAir Saint-Gal – soient annulés. L’Écossais a terminé son concert avec le titre «Someone You Loved» et alors qu’il n’était plus en mesure de chanter, les milliers de personnes présentes l’ont fait à sa place dans un moment d’une intensité et d’une émotion rares. Touchée, la star a remercié la foule: «Glastonbury, merci beaucoup. Si je ne monte plus jamais sur scène, ça a été incroyable.»