Bastian Baker : «C’était un rêve de jouer au Paléo»

Chaque année, des personnalités convergent vers la plaine de l’Asse. Le chanteur vaudois Bastian Baker en fait partie.

C’est le gros rassemblement de l’année. Dès le moment où on est ado, on ne veut plus partir en vacances pour y participer.