Camille et Julie Berthollet reprennent des séries TV

Les musiciennes classiques Camille et Julie se sont bien amusées pour créer leur disque «Séries». Comme son nom l’indique, les Franco-Suissesses se sont inspirées des séries télé et ont réinterprété leur générique. «Mission Impossible», «Benny Hill», «Les Simpson» et les cartons récents de Netflix tels que «Lupin», «La Casa de Papel», «Bridgerton» ou «Stranger Things» sont passés sous les doigts experts de Camille, 22 ans, et Julie, 24 ans, respectivement violoncelliste et violoniste.

Comment est venue l’idée?

Julie: Ça fait longtemps qu’on joue «Game of Thrones» sur scène et ça fonctionne superbien. Il y a un an, je suis tombée sur le générique de «Leftovers», que j’ai trouvé sublime. Avec Camille, en plus, on se disait qu’on pourrait faire des reprises. Et cette dernière année, on a tous regardé des séries.

Quand on s’attaque à «Mission Impossible», connu de tous, ça fait peur?

Julie: Bien sûr. Les gens y sont attachés. Ils n’aiment pas quand il y a trop de changements. En même temps, on ne veut pas refaire la même chose, aucun intérêt. Il faut trouver le juste milieu.

Le thème le plus difficile?

Camille: «Les Simpson». Il n’est pas adapté aux cordes, c’est rapide. C’était un vrai challenge.

Julie: Pour «Stranger Things», il a fallu choisir entre garder ce côté synthétique qui ne ressemble pas à ce qu’on fait ou ajouter des cordes.

Et pour les droits?

Camille: On a dû demander l’autorisation aux compositeurs ou aux ayants droit. Puis, on a dû leur soumettre notre arrangement. On a eu qu’un seul refus, on s’attendait à devoir plus batailler.

Votre série du moment?

Camille: Je dois finir «Le jeu de la dame». En plus, on l’a repris dans l’album.