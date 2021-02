Invasion du Capitole : «C’était une erreur. Point»

Jacob Chansley, alias Jake Angeli, alias «QShaman» ou «Qanon Shaman», a présenté ses excuses dans un communiqué publié mardi par son avocat.

Son visage et son look improbable avaient fait le tour du monde le 6 janvier dernier, jour où des pro-Trump ont pris d’assaut le Capitole. Jacob Chansley, mieux connu sous le nom de Jake Angeli ou sous les pseudonymes QShaman ou Qanon Shaman, se trouve toujours derrière les barreaux. Se sentant lâché par Donald Trump, qui a refusé sa demande de grâce présidentielle, le complotiste de 33 ans a perdu près de 10 kilos parce qu’il refuse de manger de la nourriture non biologique. Depuis son transfert dans une prison de Virginie, Jake Angeli a semble-t-il eu le temps de se remettre en question.