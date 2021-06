Intempéries à Cressier (NE) - «C’était une scène de guerre, un peu comme un bombardement»

Au lendemain des intempéries qui ont ravagé le village, un mot était sur toutes les lèvres: «apocalypse». Mardi soir, deux rivières sont sorties de leurs lits entraînant avec elles des torrents de boue et de débris qui ont submergé la commune. «Mardi soir, c’était une scène de chaos, une scène de guerre comme après un bombardement. La route avait explosé à plusieurs endroits et des torrents d’eau s’écoulaient au travers du village», raconte Ivan Keller, chef de l’état-major de la police neuchâteloise. Mercredi matin, l’une des rivières n’était toujours pas maîtrisée et coulait encore entre les habitations.

Le lendemain du sinistre, personne ne manquait à l’appel, mais les habitants sont sous le choc. «La population est inquiète pour la suite. Ils sont privés d’eau potable et d’électricité et on ne sait pas quand est-ce qu’on pourra retrouver le courant», regrette le président de commune, Jean-Bernard Simonet. «J’avais trop peur, j’étais paniquée, témoigne une habitante encore terrifiée. J’ai vu deux personnes tomber dans un trou de boue, elles ont immédiatement été ressorties». Un peu plus loin, un habitant aide à la remise en état depuis le petit matin. «J’ai été super surpris pas l’ampleur des dégâts. J’ai vu une voiture plus haut complètement encastrée dans une façade», s’exclame-t-il. «Déjà cette nuit, un soutient psychologique a été mis en place avec des spécialistes qui ont pu s’occuper des ces personnes qui ont vécu des moments très difficiles», indique Ivan Keller.