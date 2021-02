Vague de froid au Texas : «C’était une scène presque apocalyptique»

La photo d’un ventilateur recouvert de glaçons est devenue le symbole du cauchemar que vivent actuellement les Texans. Son auteur témoigne.

Lundi matin, il s’est retrouvé face à une vision improbable dans le hall de son bâtiment: des glaçons pendaient du ventilateur. Un tuyau avait apparemment éclaté et l’eau qui fuyait avait gelé sur l’appareil. «C’était presque une scène apocalyptique», raconte Thomas à USA Today. L’Américain a publié cette photo sur Twitter, où elle a été likée plus de 315’000 fois et partagée à près de 55’000 reprises.